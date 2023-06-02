TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Rebic'ten üzen haber!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Ante Rebic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim için Bundesliga ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Ante Rebic için Bundesliga ekipleri devreye girdi. Sky Italia, Rebic'in Milan'dan ayrılmak üzere olduğunu ve Bundesliga'ya geri dönüşünün görüşüldüğü haberini yaptı. Hırvat kanat oyuncusu Frankfurt'ta kahraman statüsüne sahip. Kulüp eski yıldızını geri getirmek isterken, Frankfurt'un yanı sıra Wolfsburg da Rebic'le ilgileniyor.