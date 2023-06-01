Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündemindeki isim ise Craiova formasını terleten 26 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

Siyah-beyazlılarda transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu.

Yönetim, N'Koudou'nun boşluğunu Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan'la doldurmak istiyor.

Rumen Digisport'un haberine göre Craiova'nın başkanı Rotaru, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusuyla yeni anlaşma düşünmüyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, sezon biter bitmez oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek, Andrei Ivan'ı renklerine katmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Andrie Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 35 lig maçına çıktı; 14 gol ve 3 asistle takımına 17 gollük skor katkısı yaptı.

ANDREI IVAN KİMDİR?

Andrei Ivan futbola Romanya'nın Craiova takımının alt yapısında başladı. Ardından Craiova'nın A Takım seviyesine yükseldi.

Sonrasında Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Krasnodar sonrası Avusturta ekibi Rapid Wien'e kiralandı. Rapid Wien sonrasında ise Krasnodar'a geri döndü.

Futbolcu 2019 yaz transfer döneminde futbola başladığı Rumen ekibi Craiova'ya tekrardan transfer oldu. Şimdilerde Craiova formasını terletiyor.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu yan mevki olarak ise sağ kanat ve santrafor olarak görev alabiliyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi kararını verdi yeni takımı belli oluyor! Dünya yıldızı bu yaz imzayı atıyor…
Buket Töre ile evli olan futbolcu Gökhan Töre çapkınlık turunda fena yakalandı: Gözler Buket Töre’de...
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Kondogbia müjdesi!
Weghorst Beşiktaş'a haber yolladı!
LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 YKS giriş belgesi sorgulama ÖSYM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59
Merve Dinçel'den altın madalya! Merve Dinçel'den altın madalya! 00:52
Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! 00:51
G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! 00:51
Daha Eski
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! 00:51
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 00:47
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor 00:45
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif 00:45
Eyüpspor avantajı kaptı! Eyüpspor avantajı kaptı! 00:45
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam 00:45