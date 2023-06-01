Gedson kapışması

Fotomaç'ın duhuliye.com'dan derlediği habere göre Beşiktaşlı yetkililer, bu söylentilere rağmen kendilerine ulaşan resmi bir durumun olmadığını ifade ediyor. Gedson'u Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro'ya transfer eden Beşiktaş, oyuncu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yeni sezonda Gedson'un takımda kalmasını çok istediği ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Hollandalı forvet, bu periyotta 9 gol atarken. 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağladı. Weghorst, kulüp kariyerindeki en çok golü (70 gol), Wolfsburg formasıyla kaydetti.

BURNLEY DE İSTEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayan Hollandalı oyuncuyu, Championship'te şampiyon olan eski takımı Burnley de kadrosunda düşünmüyor. Weghorst, United'da 30 maçta sadece 2 gol bulabildi.