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Gedson kapışması

Beşiktaş’ın transfer borsasında en çok konuşulan oyuncu Gedson Fernandes. Avrupa basını, Portekizli yıldıza İtalya’dan Lazio ve Napoli, Hollanda’dan ise Ajax’ın talip olduğunu yazmaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Gedson kapışması

Fotomaç'ın duhuliye.com'dan derlediği habere göre Beşiktaşlı yetkililer, bu söylentilere rağmen kendilerine ulaşan resmi bir durumun olmadığını ifade ediyor. Gedson'u Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro'ya transfer eden Beşiktaş, oyuncu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yeni sezonda Gedson'un takımda kalmasını çok istediği ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Hollandalı forvet, bu periyotta 9 gol atarken. 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağladı. Weghorst, kulüp kariyerindeki en çok golü (70 gol), Wolfsburg formasıyla kaydetti.

BURNLEY DE İSTEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayan Hollandalı oyuncuyu, Championship'te şampiyon olan eski takımı Burnley de kadrosunda düşünmüyor. Weghorst, United'da 30 maçta sadece 2 gol bulabildi.

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