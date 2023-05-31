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Yıldırım: Beşiktaş puan istemekte haklı

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gelişmeleri değerlendirdi. Hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ''Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. Samsunspor'un 1989 yılındaki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim.''

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Yıldırım: Beşiktaş puan istemekte haklı
Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gelişmeleri değerlendirdi. Hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ''Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. Samsunspor'un 1989 yılındaki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim.''
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