Yıldırım: Beşiktaş puan istemekte haklı

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gelişmeleri değerlendirdi. Hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ''Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. Samsunspor'un 1989 yılındaki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim.''
Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gelişmeleri değerlendirdi. Hükmen maçlar hakkındaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: ''Ligden çekilen takımlarla ilgili hükmen galibiyet konusunu ben doğru bulmuyorum. Samsunspor'un 1989 yılındaki kazasından sonra o gün bir karar almışlar. O gün yapılan yanlışı, bir daha tekrarlıyorsunuz. Adaletin doğru sağlanması gerekiyor. Beşiktaş, haklı olarak söylüyor. Beşiktaş'ın yerinde ben de olsam aynı şeyleri söylerdim.''