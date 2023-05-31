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Hazırlıklar tam gaz

Bu haftayı bay geçen Beşiktaş, Kasımpaşa sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşuları sonrası pas-pres çalışması gerçekleştiren siyah beyazlılar, ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona ererken, oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Hazırlıklar tam gaz
Bu haftayı bay geçen Beşiktaş, Kasımpaşa sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşuları sonrası pas-pres çalışması gerçekleştiren siyah beyazlılar, ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona ererken, oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.
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