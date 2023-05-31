Hazırlıklar tam gaz

Bu haftayı bay geçen Beşiktaş, Kasımpaşa sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşuları sonrası pas-pres çalışması gerçekleştiren siyah beyazlılar, ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona ererken, oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.
Bu haftayı bay geçen Beşiktaş, Kasımpaşa sınavı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma koşuları sonrası pas-pres çalışması gerçekleştiren siyah beyazlılar, ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona ererken, oyuncuların keyifli olduğu gözlendi.