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Destanoğlu gün sayıyor

Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı iddia edildi. 1.95'lik kalecinin menajerinin özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon euro'luk bir teklifin gelmesi durumunda yönetimin genç kalecinin gidişine izin verebileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Destanoğlu gün sayıyor
Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı iddia edildi. 1.95'lik kalecinin menajerinin özellikle Belçika'da önemli temaslarda bulunduğu ve Standard Liege'in bunların başında geldiği kaydedildi. Ersin için ligin bitiminde 3 milyon euro'luk bir teklifin gelmesi durumunda yönetimin genç kalecinin gidişine izin verebileceği belirtildi.
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