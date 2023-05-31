Borcumu ödeyeceğim

Kartal'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, taraftara seslendi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Ghezzal, "Rakiplerden çok sakatlıkla mücadele ettim. Beklenen katkıyı veremedim" dedi. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağını dile getiren Cezayirli futbolcu "Taraftırımızın bana olan güvenini biliyorum. Bu sezon kayıp bir yıl oldu benim için. Ancak gelecek dönem borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
Kartal'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, taraftara seslendi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Ghezzal, "Rakiplerden çok sakatlıkla mücadele ettim. Beklenen katkıyı veremedim" dedi. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağını dile getiren Cezayirli futbolcu "Taraftırımızın bana olan güvenini biliyorum. Bu sezon kayıp bir yıl oldu benim için. Ancak gelecek dönem borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.