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Borcumu ödeyeceğim

Kartal'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, taraftara seslendi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Ghezzal, "Rakiplerden çok sakatlıkla mücadele ettim. Beklenen katkıyı veremedim" dedi. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağını dile getiren Cezayirli futbolcu "Taraftırımızın bana olan güvenini biliyorum. Bu sezon kayıp bir yıl oldu benim için. Ancak gelecek dönem borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Borcumu ödeyeceğim
Kartal'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, taraftara seslendi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Ghezzal, "Rakiplerden çok sakatlıkla mücadele ettim. Beklenen katkıyı veremedim" dedi. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağını dile getiren Cezayirli futbolcu "Taraftırımızın bana olan güvenini biliyorum. Bu sezon kayıp bir yıl oldu benim için. Ancak gelecek dönem borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
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