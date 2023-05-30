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Beşiktaş Zajc için geri sayıma geçti!

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sloven orta saha ile anlaşmak için sezonun sona ermesini bekliyor!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Beşiktaş Zajc için geri sayıma geçti!

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Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken, F.Bahçeli yıldız Miha Zajc için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin hali hazırda kazandığı 850 bin euro'dan fazla vermediği Zajc, rakamdan çok Jesus'un tavrı yüzünden takımdan ayrılma kararı aldı. Menajerinin İtalya'dan takım aradığı Sloven oyuncu beklediği rakamı bulamayınca Beşiktaş'a prensipte 'evet' yanıtın verdi. transfer döneminin başlamasının ardından Zajc, siyah-beyazlılar 2 yıllık imza atacak. Zajc, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den aldığı yıllık 850 bin euro'yu alacak. Ayrıca 700 bin euro'luk da bir imza parası olacak ve bu miktar iki taksitte ödenecek. Şenol Güneş için Miha Zajc orta sahada ön libero, 8 numara ve 10 numara oynayabilmesiyle komple bir orta saha oyuncusu olarak kabul ediliyor.

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