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Saiss için Newcastle devrede

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Romain Saiss'e ilgi bitmiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Saiss için Newcastle devrede

Sezon başında yine bir Premier Lig ekibi olan Wolverhampton'dan kadroya katılan oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde yer alıyor. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, 20 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United, Faslı stoperi listesine aldı. Saiss, ülkesi Fas ile oldukça başarılı bir Dünya Kupası geçirdi. Tarihinde ilk kez yarı finale kadar yükselen Fas, turnuvayı 4. olarak tamamladı. Saiis bu sezon Beşiktaş'ta 25 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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