Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlıların son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine aldığı belirtildi.
Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin yıldız futbolcu için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.