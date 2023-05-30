Haberler Beşiktaş Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Beşiktaş’ın adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Milan’ın Hırvat yıldızı Ante Rebic için devreye girdiği öğrenildi. Yıldız isimle ilgili kısa süre içerisinde somut adamların atılması bekleniyor. Kara-Kartal bu transferde ilk etapta kiralama formülünü masada tutuyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlıların son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin yıldız futbolcu için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

İLK HEDEF KİRALAMAK
10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe ve BİLK HEDEF KİRALAMAK 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında. 2 kanadın dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Rebic'e Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 maçta giyen Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti.İLK HEDEF KİRALAMAK 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında. 2 kanadın dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Rebic'e Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 maçta giyen Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti.eşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

2 kanadın dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Rebic'e Şenol Güneş'in de sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer kapışması! Hırvat yıldız paylaşılamıyor

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 maçta giyen Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti.

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