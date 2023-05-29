Rota oluşturuluyor

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Yarınki Kasımpaşa sınavı sonrasında Güneş, Çebi ve transfer komitesi toplanacak. Takviye gerekli mevkiler, adaylar ve bütçe planlanacak...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
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Siyah beyazlı kulüpte çarşamba gününden itibaren yoğun bir tempo başlayacak. Salı günkü Kasımpaşa maçı sonrası transferde gaza basılacak. Teknik patron Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi ve transfer komitesi ile bir araya gelip takviye gerekli mevkiler üzerine konuşup listedeki isimlerin kritiğini yapacak. Bu toplantıda ayrıca bütçe konusu da netleşecek. Öte yandan Kasımpaşa ve Konyaspor'la oynayacağı maçları kazanıp Süper Lig'de sezonu 2. bitirmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, yaz hazırlık kampı konusundaki arayışlarını da sürdürüyor. Teknik Direktör Güneş'in Avusturya'da incelemelerde bulunduğu ve bu ülkedeki bazı tesisleri beğendiği ifade edildi. Güneş'in daha önce kamp yaptıkları tesislere sıcak baktığı belirtildi. Kamp yeri konusunda kısa sürede karar verecek olan Güneş'in hazırlık maçları da oynayabilecekleri bir bölge istediği kaydedildi.

İÇ TRANSFER TAMAMLANDI SIRA DIŞTA

Beşiktaş yönetimi son olarak Cenk Tosun'un sözleşmesinin de 2 Nisan'da yenilenmesinden sonra rahatladı... Siyah-beyazlı kulüp bu sayede tamamen dış transfere kanalize oldu. Daha önce Salih Uçan'ın sözleşmesi uzatılmıştı. Mert Günok'un sözleşmesi ise zaten devam ediyor. Güneş'in isteğiyle erkenden biten sözleşme yenilemeleri nedeniyle teknik heyetin kafası iç transferde rahatlamış oldu.

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