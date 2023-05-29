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Kara Kartal şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de salı günü oynayacağı kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşamyaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşuları sonrası pas ve pres çalışması gerçekleştiren siyahbeyazlılar ardından dar alanda pas denemeleri yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Kara Kartal şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de salı günü oynayacağı kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşamyaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşuları sonrası pas ve pres çalışması gerçekleştiren siyahbeyazlılar ardından dar alanda pas denemeleri yaptı. Yarı sahada taktik çalışmasıyla devam eden idman gol vuruşları ile bitti. Oyuncuların keyifli olduğu gözden kaçmadı. Kara Kartal hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam edecek.

TAM DİSİPLİN

Teknik direktör dünkü idmanda ipleri yine ele aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, çalışması sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunup yapılması gerekenleri anlattı. Zaman zaman da bazı oyuncuları tatlı sert fırçaladı.

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