Gözler artık UEFA'da

TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı. Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi. Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi. Deplasmanda oynanan maçlarda Hatayspor'a 2-1 yenilen ve Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 4 puan kaybetti.