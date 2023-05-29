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Beşiktaş için kritik karar! Gözler artık UEFA'da

Son dakika Beşiktaş haberleri: TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı. Beşiktaş ise kararın değiştirilmesi üzerine UEFA'ya başvuru yapmıştı. UEFA'nın siyah-beyazlı kulübe hafta başında yanıt vermesi bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:13
Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

6 Şubat 2023 Pazartesi günü "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Hatayspor ve Gaziantep FK liglerden çekilme kararı almıştı.

Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

Sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olması kararlaştırılmıştı.

Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

TFF, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymıştı.

Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep etmişti.

Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ise konuyu kapattıklarını söylemişti.

Beşiktaş başvuru yapmıştı! Gözler artık UEFA'da

Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi.

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