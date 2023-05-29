Beşiktaş için kritik karar! Gözler artık UEFA'da

6 Şubat 2023 Pazartesi günü "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Hatayspor ve Gaziantep FK liglerden çekilme kararı almıştı.
6 Şubat 2023 Pazartesi günü "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Hatayspor ve Gaziantep FK liglerden çekilme kararı almıştı.
Sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olması kararlaştırılmıştı.
Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep etmişti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ise konuyu kapattıklarını söylemişti.
Deplasmanda oynanan maçlarda Hatayspor'a 2-1 yenilen ve Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 4 puan kaybetti.