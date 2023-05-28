Beşiktaş'tan Joey Veerman hamlesi! Kiralama formülü devrede

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hollanda'dan "voetbalzone.nl" sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için temaslarını sürdürüyor. Merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti. Siyah-beyazlıların amacı 3 sene daha anlaşması olan genç yıldızın transferini kiralık olarak bitirmek. Güncel piyasa değeri yaklaşık 14 milyon euro civarında olan Hollandalı oyuncu Joey Veerman'a, Beşiktaş'ın dışında başka taliplerin de olduğu öğrenildi.



49 MAÇTA 9 GOL VE 14 ASİSTLE OYNADI

Önümüzdeki sezon yeniden yapılanmaya gidecek PSV'de, genç futbolcu Veerman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta bu durumu değerlendirerek oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak. Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkii merkez orta saha olan Hollandalı yıldız, on numara ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor. Veerman, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar Volendam, Heerenven ve PSV Einhoven formalarını terletti.



Profesyonel kariyerinde 236 resmi maça çıkan Joey Veerman, bu dönemde 45 gol atarken, 56 da asist yapmayı başardı.