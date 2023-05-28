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Salih uçuyor

Bu sezon 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Salih uçuyor

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmış ve tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi gelecek yıla kadar uzatılmıştı. Bu sezon 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan, Beşiktaş'ın en çok gol katkısı veren 3'üncü ismi oldu. Öte yandan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu durumunda.


GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Salih Uçan'ın bu sezon gösterdiği performansta Güneş'in etkisi de büyük oldu. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta 1 gol, 1 asist yapan Salih Uçan; Güneş döneminde ise 2 gol attı, 6 da asist yaptı.

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