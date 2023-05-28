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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiasını devam ettiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Ivan Andrei'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Süper Lig'de ikincilik şansı süren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Prosport kaynakları, Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarına uyan bir futbolcu olduğuna kendilerini ikna eden Craiova'nın kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağını iddia etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa, karşı çıkmayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

26 yaşındaki Ivan, bu sezon çıktığı 42 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Ivan, Romanya Milli Takımı'nın formasını 17 karşılaşmada terletti ve 1 gole imzasını attı.

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