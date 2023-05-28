BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Ivan Andrei müjdesi! İzin çıktı

Süper Lig'de ikincilik şansı süren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Süper Lig'de ikincilik şansı süren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Prosport kaynakları, Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarına uyan bir futbolcu olduğuna kendilerini ikna eden Craiova'nın kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağını iddia etti.
Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa, karşı çıkmayacağı belirtildi.
26 yaşındaki Ivan, bu sezon çıktığı 42 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Ivan, Romanya Milli Takımı'nın formasını 17 karşılaşmada terletti ve 1 gole imzasını attı.