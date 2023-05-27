Yeni stoper Caleta-Car

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, menajerler de siyah-beyazlı kulübe oyuncu üzerine oyuncu önermeye devam ediyor. Uzun zamandır sağ stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri daha geldi. Menajerler, Premier Lig'den düşen Southampton'un Hırvat stoperi Duje Caleta-Car'ı siyah-beyazlılara önerdi. Sezon başında 8 milyon euro'ya Marsilya'dan alınan 1.92'lik stoperin Championship'te oynamak istemediği için Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

DENAYER LİSTE BAŞI

Teknik direktör Güneş'in sağ stoper için ilk tercihi Süper Ligi tanıyan Jason Denayer. Alternatifler üzerinde de görüşmeler devam ediyor. Belçikalı oyuncu için bir başka olumlu nokta ise bonservis ödenmeden alınabilecek olması. Şenol Güneş verdiği transfer raporunda özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginde düşen takımların izlenmesini talep etmişti. Yönetim, 27 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e bonservis imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.

İTALYAN BOĞASI GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların stoper listesine İtalyan bir yıldız daha eklendi. Savunma bölgesinin en etkili isimlerin Çizme'de görev yapan oyunculardan çıkması nedeniyle rotasını İtalya'ya çeviren yönetim Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Daniele Rugani için devreye girdi. 1994 doğumlu stoperin Juventus'tan ayrılmaya karar verdiği, fakat bir sezon sonra bitecek sözleşmesi nedeniyle 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var. Tecrübeli oyuncuya Yunanistan'dan Olympiakos ve Atina 4 yıllık sözleşme önerirken; İspanya'dan Getafe, Sevilla ve Valencia da ilgi gösteriyor.