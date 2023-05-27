TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

Trabzonspor'da gözden çıkarılan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük aşama kaydedildi.
Trabzonspor'da gözden çıkarılan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük aşama kaydedildi.
BEŞiKTAŞ'A GELİYOR!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.
Şimdi ise Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Lille'e dönecek olan A Milli yıldızın son durumu netleşmeye başladı.
Akşam'ın havberine göre; Uzun zamandır Yusuf ile ilgilenen Beşiktaş, Lille ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor ve makul bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.
FRANSA'DA 1 SENESİ KALDI
Yusuf Yazıcı ile sadece 1 yıllık anlaşması kalan Lille'in, transfere olumlu yaklaşması ve faydalanamadığı oyuncunun önünü açması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU
Şenol hocanın tedrisatından geçmesi ile birlikte Yusuf Yazıcı'nın eski günlerine döneceğini düşünen Beşiktaş yönetiminin, olumlu geçen görüşmeler nihayetinde Yusuf Yazıcı transferini gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.
Trabzonspor formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.