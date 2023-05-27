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TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerdeki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda edecek olan A Milli yıldız için Süper Lig ekibi Beşiktaş devreye girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncunun bonservisi için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:35
TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

Trabzonspor'da gözden çıkarılan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Şenol Güneş'in çok istediği yetenekli 10 numaranın transferinde büyük aşama kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

BEŞiKTAŞ'A GELİYOR!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

Şimdi ise Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Lille'e dönecek olan A Milli yıldızın son durumu netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

Akşam'ın havberine göre; Uzun zamandır Yusuf ile ilgilenen Beşiktaş, Lille ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor ve makul bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

FRANSA'DA 1 SENESİ KALDI
Yusuf Yazıcı ile sadece 1 yıllık anlaşması kalan Lille'in, transfere olumlu yaklaşması ve faydalanamadığı oyuncunun önünü açması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor

ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU
Şenol hocanın tedrisatından geçmesi ile birlikte Yusuf Yazıcı'nın eski günlerine döneceğini düşünen Beşiktaş yönetiminin, olumlu geçen görüşmeler nihayetinde Yusuf Yazıcı transferini gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.

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