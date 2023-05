Önce kazan sonra harca

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkezi Lübnan'da olan ve Ortadoğu bölgesine yayın yapan haber kanalı Al Mayadeen'in konuğu oldu. Çebi, Vodafone Park'tan gerçekleşen yayında kulübün ve ülkenin spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Avrupa futbolunun bu kadar başarılı olmasının sırrı altyapıdır. Hiçbir şey yapmadan Messi buraya gelsin demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız" diye konuştu.

AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ

Çebı şöyle devam etti: "Avrupa'da altyapıya çok önem veriliyor. Statlarımız Avrupa standartlarında ama altyapı tesislerimiz ne yazık ki Avrupa standartlarında değil. Avrupa'da devletler kulüplere arazi vermiş, tesisler inşa etmiş, o kulüpler de altyapılarından oyuncular yetiştirip satarak gelir elde etmişler. Bu konuda Avrupa'nın gerisindeyiz. Avrupa'da futbol oldukça ileri bir seviyede. Türk kulüplerinin marka değeri Avrupa'ya gittiklerinde artıyor. Bu nedenle Avrupa'da yer almak Türk kulüpleri için çok faydalı."

ZORLA OLMAZ!

Ülkemizde şu anda sahada sekiz yabancı futbolcu olabilirken, üç de Türk olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz! Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı transfer etmek gerekmez. İhtiyaç var ki transferi yapılıyor. Hayatın hiçbir alanında yerli-yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. Sahada her ülkeden oyuncu olsa daha çok keyif alırım.

TRİBÜNLER EFSANE

Beşiktaş büyük bir sivil toplum örgütüdür. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda aktif olan bir taraftar topluluğumuz var. Camiamızın insanları bu konuda çok farklıdır. Çok coşkulu bir taraftar topluluğuna sahibiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir maçta rakip oyuncu sesten rahatsız olduğu için oynayamadığını ifade etmişti.

IRKÇILIĞI KINIYORUM

Siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. İnsanların ırklarıyla ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir. İnsanların doğasında rekabet var. Dünyanın her yerinde futbola ilgi var. Her ülkenin kendine has özellikleri nedeniyle öne çıkan spor dalları var ama futbol zamanla hepsinin önüne geçmeyi başardı.

İKİNCİ OLABİLİRİZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Pandemi döneminde şampiyon'luk yaşadık . Umarım Allah bir daha öyle bir dönem yaşatmaz. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların içindeyken şampiyon olmayı başarabildik. Bu sezon ikinci olma durumumuz mevcut. Avrupa'da mücadele edebilme şansı elde edeceğimizi düşünüyorum.