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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yakından takip etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:33
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Öte yandan günün antrenmanını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.



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