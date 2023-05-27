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Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:48
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Basına kapalı olarak 1.5 saat süren idmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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