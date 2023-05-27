BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmış ve tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi gelecek yıla kadar uzatılmıştı.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmış ve tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesi gelecek yıla kadar uzatılmıştı.
Siyah-beyazlılarda, şu ana kadar 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Redmond ile birlikte Beşiktaş'ın en çok gol katkısı veren 3'üncü ismi oldu. Öte yandan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu durumunda.
PERFORMANSINA GÜNEŞ ETKİSİ
Salih Uçan'ın bu sezon gösterdiği performansta teknik direktör Şenol Güneş'in etkisi de büyük oldu. Ligin ilk 11 haftasında Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta 1 gol, 1 asist yapan Salih Uçan, Şenol Güneş'in siyah-beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından performansını katladı. Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden olan Salih Uçan, bu periyotta 2 gol, 6 asistlik performans göstererek tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkartmadı.