BEŞİKTAŞ HABERİ: Salih Uçan imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Siyah-beyazlılarda, şu ana kadar 3 gol atıp, 7 de asist yapan Salih Uçan, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Redmond ile birlikte Beşiktaş'ın en çok gol katkısı veren 3'üncü ismi oldu. Öte yandan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 büyük kulüpte bu sezon şu ana kadar en fazla skor katkısı yapan merkez orta saha oyuncusu durumunda.



