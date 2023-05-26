Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş'a 'yeni Talisca'

Teknik direktör Şenol Güneş'in sistemini işletecek 10 numara arayan siyah-beyazlılar sürpriz bir isimle temas kurdu. Bu sezon Portekiz Ligi'nin en iyi hücumcu orta saha oyuncusu seçilen Ivan Jaime. Bu sezon Famalicao formasıyla 23 maçta 9 gol atıp 4 asist yapan İspanyol 10 numara için Beşiktaş yönetimi menajeri ile temas kurdu. Teknik direktör Güneş'in bazı özelliklerini eski talebesi Anderson Talisca'ya benzettiği İspanyol 10 numara için çok ciddi bir rakam önerildi.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Sadece Beşiktaş'ın değil aynı zamanda Porto'nun da gündeminde olan 22 yaşındaki orta saha Ivan Jaime için siyah-beyazlıların yaptığı teklifin, formasını giydiği Famalicao'dan aldığı maaşın 4 katına eşit olduğu iddia edildi. Geçen sezon Fenerbahçe, Lincoln'ü Porto'nun elinden kapmış; ancak Jesus, Brezilyalı 10 numarayı sol bekte kullanmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Ivan Jaime, profesyonel kulüp kariyerinde 115 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 20 kez havalandıran İspanyol yıldız, 11 de asist yaparak 31 gole direkt katkı sağladı.

1.80 boyundaki orta saha Jaime, Famalicao formasıyla 87 karılaşmada 17 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.