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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 21:21
Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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