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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond Kartal'ın teklifine bu yanıtı verdi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, siyah-beyazlı kulübün 1+1 yıllık sözleşme uzatma teklifine yanıt verdi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 09:44
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond Kartal'ın teklifine bu yanıtı verdi!

Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond Kartal'ın teklifine bu yanıtı verdi!

İngiliz futbolcu 1+1 yıllık teklifi beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond Kartal'ın teklifine bu yanıtı verdi!

Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görürken, ücrette bir miktar artırıma gitme kararı aldı.

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