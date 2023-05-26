BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond Kartal'ın teklifine bu yanıtı verdi!

Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.
Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.
İngiliz futbolcu 1+1 yıllık teklifi beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi.
Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görürken, ücrette bir miktar artırıma gitme kararı aldı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Redmond, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
Jamaika asıllı yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı ile 1 maça çıktı.