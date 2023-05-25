Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: PFDK Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasını açıkladı!

SON DAKİKA: PFDK Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Profesyonel Disiplin Kurulu, (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasını açıkladı. Şenol Güneş'e Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 104 bin lira para cezası verildi. Öte yandan Beşiktaş Kulübü de taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle para cezası aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 18:18 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 18:26
SON DAKİKA: PFDK Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezasını açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in cezası açıklandı. PFDK, deneyimli çalıştırıcıya, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 104 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada;
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR 234 ve 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ 'in, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

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