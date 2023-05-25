Manu’ya gitmedim

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı. Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" ifadelerini kullandı.

ASIL MEVKİİM 10 NUMARA

Kariyeriyle ilgili bazı bilgiler veren yıldız santrfor, şu ifadeleri kullandı: "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara oynamaya başladım. Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara." Bu sezon 14 lig maçına çıkan golcü, 12 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ!

Aboubakar, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacağını söyledi. Kamerunlu, "Başka takıma gitmem. Beşiktaş'ın rakipleri bana iyi teklifler sundu. Hiç düşünmeden reddettim. Çünkü Beşiktaş'ta hep saygı gördüm" dedi.

GÜNEŞ'LE BAŞLASAK ŞAMPİYON OLURDUK

Aboubakar, çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Yıldız oyuncu, "Ben ve şu anki teknik direktörümüzle sezona başlasaydık şampiyon olurduk. Yeni teknik direktörümüzün gelmesinden sonra aldığımız puanlar gerçek puan durumunu ortaya koyuyor zaten" diye konuştu. Aboubakar, Sergen Yalçın için de "Onunla şampiyonluk yaşadım. Kendisine teşekkür ederim, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR KARİYER

Fransız basını, Aboubakar için şu ifadelere yer verdi: "Aboubakar'ın kolay bir kariyeri olmadı. Ama bugün Kamerun'un bir numaralı oyuncusu. Büyükleri Eto'o veya Roger Milla'dan çok daha az tanınsa da Avrupa'da harika bir kariyer yaptı.