Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Lerma transferine onay çıktı!

Şenol Güneş'ten Lerma transferine onay çıktı!

İspanyol basını, Beşiktaş’ın Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek 28 yaşındaki ön libero Jefferson Lerma’yı istediğini duyurdu. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız için şartlar zorlanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Şenol Güneş'ten Lerma transferine onay çıktı!

Siyah-beyazlıların ön libero mevkii için düşündüğü isimlerden biri de Jefferson Lerma oldu. Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi. İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürüldü. Birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi. Bu sezon ligde 36 maçta görev yapan Lerma, bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.

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