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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Kante harekatı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde dev bir adım attı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki dünya yıldızı N'Golo Kante'nin menajeriyle temasa geçerek, ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Kante harekatı!

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Yeni sezon transfer çalışmalarında ilk olarak orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan N'Golo Kante'nin durumunu araştırıyor. Chelsea'deki son aylarını geçiren Fransız orta saha siyah-beyazlıların 1 numaralı transfer hedefi halinegelmiş durumda. Bir dönem Avrupa'nın en önemli defansif orta saha oyuncularından biri olarak görülen 32 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, 'Maviler'den ayrılık için gün sayıyor. Chelsea, bu sezonki başarısızlık sonrası kadrosunu büyük oranda değiştirecek.

ADA EKİBİNDEN AYRILACAK
N'Golo Kante de bonservissiz futbolcular arasında cazip bir isim olarak ön plana çıkıyor. N'Golo Kante, bu sezon sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı. Uyluk ve kasık sakatlıkları nedeniyle bu sezon toplam 9 karşılaşmada forma giyebildi. Siyah-beyazlılar, anlaşma zemini oluşması halinde Fransız yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Beşiktaş yönetiminin bu futbolcuyu ikna etmek için mali fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve ilk teklifini yaptı.

F.BAHCE'Yi KABUL ETMEDi
Tecrübeli orta saha N'Golo Kante, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Nusret ile bir araya gelmişti. Kante, yemeğin ardından kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem olmuştu. Fenerbahçe taraftarının "Bir gün Fenerbahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, "Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını vermişti.

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