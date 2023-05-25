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Ada vapuru kaçmasın!

Yönetim, kiralık sözleşmesi bitecek Redmond’un kalmasını istiyor İngiliz yıldıza senelik 1.5 milyon euro’dan 1+1 yıllık teklif yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ada vapuru kaçmasın!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok. 1,5 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istese de, yönetim 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

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