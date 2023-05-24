Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı

Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak alkışları toplayan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş takım ruhuyla engelleri aştıklarını söyledi.
Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak alkışları toplayan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş takım ruhuyla engelleri aştıklarını söyledi.
"TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ
Milliyet'e konuşan siyah-beyazlı hoca, "Beni en çok mutlu eden göreve geldiğim günden itibaren taraftarımızın verdiği destektir. Şu an bana ve takıma çok güveniyorlar. Bunlar güzel şeyler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
"HER OYUNCU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Kadrodaki tüm futbolcuların iyi niyetle çalıştıklarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Takım olma yolunda çok önemli adımlar attık. Biz her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. İyi bir takım olduğumuzu zaten biliyorum. Her oyuncu benim için çok değerli.
Biz Ümraniye'de bir takım ruhu yakaladık ve ayağa kalktık. Bu özelliğimiz maçlarımıza pozitif yansıyor. Örnek vermek gerekirse 3'ü buluyoruz, 4'ü arıyoruz. 4'ü buluyoruz, 5'i arıyoruz" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"
Siyah-beyazlı hoca sözlerine şöyle devam etti: "Başarımızın temelinde de zaten bu faktör yatıyor. Farkı açıyoruz ama zamana oynamıyoruz. Kazanma duygusu hep üst seviyede. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her yönümüzle iyi bir ekibiz. Tabii ki önümüzde bir hedef var. İkinci olmak istiyoruz. Kalan iki maçımızı da kazanarak sezonu noktalamayı hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz fazlasıyla var. Tabii ki rakibimizin maçları da bizi yakından ilgilendiriyor."