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Beşiktaş'tan Redmond'a: Parayı düşünme!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin yıldız oyuncularından Nathan Redmond'un, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda devam etmesini istediği İngiliz oyuncuyu ikna etmek için tüm şartlarını zorlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Redmond'a: Parayı düşünme!

Sezona istediği gibi başlayamayan Redmond, Valerien Ismael döneminde çoğunlukla geri planda kalmıştı. İngiliz oyuncu, Kayseri deplasmanında yaptığı skor katkısının ardından özgüven patlaması yaşadı. Oynadığı maçlarda üst üste tabelayı değiştiren isimlerden olan Redmond, F.Bahçe derbisinde 3 asist, 1 de gol üreterek Beşiktaş tarihinin efsane maç performansları arasına adını yazdırdı.

SEZONUN SONU KONUŞURUZ
Beşiktaş ile imzaladığı 1 yıllık sözleşmesinin sonuna yaklaşan Redmond, sezon sonu bonservis bedeli olmaksızın istediği takıma gidebilecek. Beşiktaş ise Redmond'u uzun süreli renklerine bağlamak istiyor. Duhuliye.com'un haberine göre, Redmond ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Beşiktaşlı yetkililer "Redmond'un Beşiktaş'ta devam etmesini arzu ediyoruz. Para sorunumuz olmaz. Eşiyle aralarındaki konuları netleştirdiğinde görüşmeleri sıklaştırırız. Sezon sonuna kadar yolu var" ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
F.Bahçe derbisinin ardından ilk 11'deki yerini garantiye alan Redmond; sağ kanat, sol kanat, 8 ve 10 numara olarak görev yaptığı sezonda; Beşiktaş'ın hücumdaki jokeri olmayı başardı. İngiliz yıldız 28 resmi maçta 6 gol attı, 6 da asisti yaptı ve toplamda 12 gole direkt katkı sağladı.

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