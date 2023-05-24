Merolla sürprizi

Brezilyalı stoper Welinton ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, stoper listesine yeni bir isim daha ekledi. Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. 2018 yılından beri Huracan'da oynayan yıldız oyuncunun Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin ilk teması kurduğu ifade edildi.