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Ellyes Skhiri için dev rakipler

Tunuslu ön lıbero için Roma, Sevılla, Rennes ve Leverkusen de devrede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Ellyes Skhiri için dev rakipler

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, izlemeye alınan isimlere talip olan takım sayısı her geçen gün artıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in "olur" dediği ön liberolar arasında yer alan Ellyes Skhiri, Avrupa'nın önemli takımlarının da listesine girdi. İtalyan basınının haberine göre Tunuslu oyuncu sezon sonunda Köln'den ayrılacak. Rennes, Sevilla ve Leverkusen gibi birçok kulüp için en önemli hedefi. Roma kulübü de, bu ayın başında takviye için tecrübeli ismi listesine kattı. Beşiktaş'ın Skhiri için bekleme kararı aldığı öğrenildi.

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