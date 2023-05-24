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Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathan Redmond'ın son durumu merak konusu oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği İngiliz yıldız için harekete geçildi. Redmond ile bir görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, teklifini yaptı. İşte önerilen sözleşme...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:30
Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.

Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok.

Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuya 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Teklifini ileten siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor.

Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

REDMOND'IN EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

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