Beşiktaş'ın Redmond teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen rakam

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.
Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuya 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Teklifini ileten siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor.
REDMOND'IN EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.