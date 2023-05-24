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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stoper çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, aradığı stoperi Premier Lig’de buldu. Kara Kartal, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Yönetim Everton’dan Yerry Mina ile Leicester City’den Amartey’in peşinde. Ayrıca Arjantin'den Lucas Merolla da listede yer alıyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan stoper çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, bu sezon zirveye yetişemese de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, eksik bölgelere takviye için harekete geçerken bunların başında stoper bölgesi geliyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaşlı kurmaylar rotayı Premier Lig'e çevirdi.

SERBEST KALACAK

Beşiktaş'ın Beşiktaş stoper bölgesinde ilk hedefi Everton forması giyen Yerry Mina... 2018'den bu yana Everton forması giyen Kolombiyalı stoperin sözleşmesi yazın sona eriyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temaslara başladı. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen 28 yaşındaki Mina, 2 gol kaydetti. Mina, Barcelona'dan Everton'a 2018'de 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kara Kartal'ın Mina dışındaki diğer hedefi ise Premier Lig'de Leicester City forması giyen Daniel Amartey... Ganalı oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Leicester'dan ayrılacak Amartey için de nabız yoklandı. Bu sezon 24 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu skor katkısı ise yapamadı. Siyah-beyazlılar, iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor.

EVERTON DA ISRARCI

Beşiktaş'ın stoperdeki gözdelerinden biri olan Mina için Everton kulübü de şartlarını zorluyor. İngiliz ekibi oyuncunun kalması için Kolombiyalı yıldıza senelik sterlin 3.1 milyon sterlin teklif etti. İngiliz basının iddiasına göre Mina'nın yeni takımından beklentisi ise yıllık 4.1 milyon sterlin. Mina, ya Everton'ın teklifine 'evet' demek zorunda kalacak, ya da benzer bir rakamı veren takıma 'tamam' diyecek.

MEROLLA SÜRPRİZİ

Brezilyalı stoper Welinton ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, stoper listesine yeni bir isim daha ekledi. Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. 2018 yılından beri Huracan'da oynayan yıldız oyuncunun Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin ilk teması kurduğu ifade edildi.

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