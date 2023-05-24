BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

LAZIO FAVORİ DURUMDA

Gedson Fernandes transferinde Lazio'nun iddialı olduğu bildirildi. "ilromanista" adlı sitede yer alan haberde, "24 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de iyi bir sezon geçiriyor ve Napoli'nin yanı sıra, şu anda satın almanın favori takımı gibi görünen Lazio da dahil olmak üzere başka önemli kulüpler de onu takip edecek.