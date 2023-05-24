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BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, transferde Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncuya 4 talip birden çıktı. Gedson'u kolay bırakmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, pazarlıklarda işi sıkı tutacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 18:04
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e Avrupa devlerinin ilgisi artarak devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

Akşam'ın haberine göre; Portekizli yıldız, özellikle Hollanda ekiplerinin transfer listesinde ciddi bir şekilde yer alıyor. Yıldız orta saha için PSV ve Ajax sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacak. 24 yaşındaki başarılı futbolcunun, 2026'nın Haziran ayına kadar Beşiktaş'la mukavelesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

İTALYA'DAN DA YOĞUN İLGİ VAR
Gedson, bonservisiyle birlikte ilk kez transfer olarak Beşiktaş'a imza atmıştı. Daha öncesinde Benfica'da istediği süreyi bulamayan Gedson, sırasıyla Tottenham, G.Saray ve Ç.Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sıçrama yapan Gedson için İtalya ekipleri de yoğun çaba sarf ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Lazio, Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öte yandan Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli, Polonyalı orta sahası Piotr Zielinski ile yollarını ayırması halinde Gedson için teklif yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

LAZIO FAVORİ DURUMDA
Gedson Fernandes transferinde Lazio'nun iddialı olduğu bildirildi. "ilromanista" adlı sitede yer alan haberde, "24 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de iyi bir sezon geçiriyor ve Napoli'nin yanı sıra, şu anda satın almanın favori takımı gibi görünen Lazio da dahil olmak üzere başka önemli kulüpler de onu takip edecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Gedson Fernandes yarışı! 4 talip birden

Napoli'nin Piotr Zielinski'yi satması durumunda yönetim, Gedson Fernandes'i satın almak için gaza basacak." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, Gedson'dan gelecek olan bonservis bedelinin yarısını Benfica'ya verecek. Siyah-Beyazlılar, bu yüzden 20 milyon euronun altına oyuncuyu bırakmak istemiyor.

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