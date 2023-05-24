Haberler Beşiktaş Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce görüştüğü iki Avrupa devini açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:18
Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.

Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim.

Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 lig maçına çıkan 31 yaşındaki golcü, bu maçlarda 12 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Aboubakar özellikle Adana Demirspor maçında attığı golle ayakta alkışlanmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'in yeni adresi belli oldu! Real-Barça derken, herkes ters köşe oldu...
Eski sevgilisini külotlu çorapla boğup cansız bedenini ormana atmıştı! Şarkıcı Seçil Çiftçi için istenen ceza belli oldu
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Gedson yarışı! 4 talip birden
Şenol Güneş açıkladı! İşte Beşiktaş'ın başarısının sırrı
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
DGS başvuru tarihleri 2023
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda baraj var mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..." Aboubakar'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..." 17:18
Kerem için harekete geçtiler! Kerem için harekete geçtiler! 17:00
Devler Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak! Devler Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak! 16:27
Derbi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir Derbi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir 16:02
Dortmund Hummels ile yeni sözleşme imzaladı Dortmund Hummels ile yeni sözleşme imzaladı 15:41
Transferine onay çıktı! F.Bahçe'ye dev gelir Transferine onay çıktı! F.Bahçe'ye dev gelir 15:40
Daha Eski
Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı 15:33
Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor! Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor! 15:31
Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü 15:25
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:14
PSV'de Nistelrooy dönemi sona erdi! PSV'de Nistelrooy dönemi sona erdi! 15:08
Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek 14:22