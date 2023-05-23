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Beşiktaş'ta Redmond çıkmazı!

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond'un durumu belirsizliğini koruyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Redmond çıkmazı!

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond'un durumu belirsizliğini koruyor. İngiliz futbolcu siyah-beyazlı ekipte devam etmek isterken, yönetim de oyuncuyu 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Ancak asıl sorunu Nathan Redmond'un eşinin ısrarla İngiltere'ye geri dönmek istemesi. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu da biliniyor.

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