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Napoli takipte!

Beşiktaş'ın Portekizli genç yıldızı Gedson Fernandes’e sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Napoli takipte!
İtalyan basınında yer alan habere göre şampiyon Napoli, Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha arıyor. Haberde, Napoli'nin listesinde en üst sırada Gedson Fernandes'in yer aldığı belirtildi.

"10 yıla bedel"

Beşiktaş ile Watford'u kıyaslayan siyah-beyazlıların eski hocası Valerien İsmael "Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Ancak baskıları kaldırmak hiç kolay değil" şeklinde konuştu.


Destanoğlu'na operasyonu

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ameliyat oldu. Dün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan Ersin Destanoğlu'na akut apandist teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan Ersin'e; laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulandığı belirtildi. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan milli kalecinin rehabilitasyon sürecine başlandı
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