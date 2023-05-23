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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon Beşiktaş formasıyla başarılı bir performans sergileyen Gedson Fernandes'in talipleri artıyor. Avrupa kulüplerinin radarındaki Portekizli yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:10
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Portekizli genç yıldızı Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip!

İtalyan basınında yer alan habere göre şampiyon Napoli, Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha arıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip!

Haberde, Napoli'nin listesinde en üst sırada Gedson Fernandes'in yer aldığı belirtildi.

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