BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Portekizli genç yıldızı Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
Beşiktaş'ın Portekizli genç yıldızı Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre şampiyon Napoli, Polonyalı orta saha oyuncusu Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha arıyor.
Haberde, Napoli'nin listesinde en üst sırada Gedson Fernandes'in yer aldığı belirtildi.
Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı.
Portekizli yıldız, 1 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.