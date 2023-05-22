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Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Adana Demirspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:37
Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – PROVA

Harika bir hava, birbirine saygılı coşkulu tribünler... Top bir o kalede, bir bu kalede... Süper Lig'in bu sezonki en güzel maçlarından birini izledik. Adana Demirspor belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. İlk 40 dakikada yüksek tempoyla, hızlı oynayarak pozisyonlar buldu ev sahibi... Bu sezon evinde hiç yenilmeyen ev sahibi ekip öne de geçti ama ilk yarıda kaçırdıkları maçın kaderini belirledi. Aboubakar sol ayağıyla harika golle beraberlik golüne imza atması bir yana Hadziahmetovic'in harika gol pasına da alkışlarımızı yollayalım.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tabii bu arada; Şenol Güneş, oyuncularına Beşiktaş'ın yediği golü defalarca izlettirmeli. Böyle basit topların tekrarı olmamalı! Büyük takım taçtan gol yemez! Beşiktaş özellikle ikinci yarıda şov futbolu sergiledi ve farka koştu. Şenol Hoca'nın dünkü maçta yaptığı radikal değişiklik Gedson Fernandes'i hücum ağırlıklı serbest oynatmasıydı. Son haftaların suskun ve mutsuz görünen ismi Gedson müthiş enerjisiyle takıma müthiş bir güç kattı. Salih yine çok çalışırken, Masuaku hem savunmada hem de hücumda göz dolduran isimdi. Adana Demirspor'un başarılı ismi Yusuf Sarı'nın en büyük şanssızlığı Masuaku'nun karşısında oynamasıydı. Aboubakar ise bildiğiniz gibi süper ötesi!

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Redmond yeni çilingir gibi rakip savunmayı allak bullak eden depar ve paslarıyla göz kamaştırırken Saiss da tam zamanında müdahaleleriyle yüreğini ortaya koyan isimdi. Ligde şampiyonluk şansı bulunmayan Beşiktaş dün adeta; gelecek sezonun provasını yaptı. Ve sonuç olarak da; Siyah-Beyazlı takım, ligin bu sezonki en zor deplasmanından alnının akıyla çıktı. Genç hakemlere her zaman sempatim var. Hakem Mustafa Kürşat Filiz pozisyonlara yakındı ve topu oyunda tutmaya çalıştı. Beşiktaş lehine 2 kez beyaz noktayı gösterdi ama ama ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın iki penaltısını da es geçmesi akıl alacak gibi değildi.

Bu arada Şenol Güneş'in ceketine bayıldım. Güneş modada 1 numara...

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – İLK GOLÜ ATMAYIN

Beşiktaş'a gol atan en az üç yiyor; Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Adana Demirspor ilk aklıma gelenler, dahası da var. Bunu şunun için söylüyorum, Şenol Güneş yönetiminde, pes etmeyen, geri düştüğü zaman dahi bildiği oyunu oynamaya devam eden bir Beşiktaş izliyoruz. Adanademirspor bu sezon ligin renklerinden. Her maçta atabildikleri kadar atmaya çalışıyorlar.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş da aynı tarzda ama daha bilinçli ve kaliteli bir takım olduğu için keyifli, bol gollü bir maç olmasını bekliyorduk zaten. Siyah-Beyazlılar'ın kaçırdığı pozisyonlardan sonra ilk gol ev sahibi takımdan gelince bana göre işin şekli belli oldu! Demirspor yaslanayım mı, ikiye mi gideyim kararsızlığında kaldı ve Beşiktaş orta sahada basarak bozduğu rakibine karşı oyunun kontrolünü tam olarak ele aldı…

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson, Salih ve Hadziahmedoviç orta alanda hiçbir rakibe nefes aldırmadıkları gibi önlerinde ve arkalarındaki arkadaşlarına da inanılmaz bir konfor sağlıyorlar. Bildiği özel harekatçı gibiler, her yere yetişiyorlar. Helal olsun. Gelişine vuran Aboubakar'ın attığı ilk gol de çok güzeldi ama Gedson'un golü adeta geceyi aydınlatan yıldız gibi parladı. Sonra Cenk Tosun ve ardından tekrar Kara Boğa çıktı sahneye.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ceza sahası içinde kafaya uzatılan tekmeleri, elle oynamaları es geçen hakem sonunda VAR uyarısıyla Salih ve Gedson'a yapılan iki net penaltıyı verebildi. Montella iyi bir taktisyen ve tipik bir İtalyan, tatlı sert futbolu seviyor ama burası İtalya değil, Türkiye. Burada her düşene faul verilir, o nedenle kendisini buna göre yenilemesi şart. Dün hakem klasik bir yönetim gösterse ortalık sarıdan, kırmızıdan geçilmezdi. Az sakin!

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – MÜNECCİM DEĞİLİM

Adana Demirspor, müthiş etkili başladı maça. 3-4 tane de iyi pozisyona girdiler. Ancak bir gol bulabildiler. Oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Sonra Beşiktaş kımıldamaya başladı, yavaş yavaş da oyuna hakim oldu. Adana Demirspor'un mücadelesine tepki koydular ve golleri de buldular. Adana Demir atamazken, Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendirdi. Yani bir yerde maçın özeti buydu. Güzel bir mücadele izledik. İyi hareketler vardı.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yalnız şuna değinmeden edemeyeceğim; zemin mükemmele yakın güzel. Başka takımların da buradan örnek almaları gerekir. Ben futbolcuyken, Adana sahasının çimi için İncirlik hava üstünden yardım alındığını biliyordum ama kimin emeği varsa ellerine sağlık. O zaman top oynamak isteyen takımın şevki de artıyor. Nitekim dün iki takım da top çevirdiler, şutlar çektiler, biz de keyif aldık. Çünkü Türkiye'deki bazı zeminleri gördükten sonra bu bana çöldeki vaha gibi geldi.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

90 dakikanın geneline baktığımızda hangi takım kazanırdı dersek Beşiktaş girdiği pozisyonlar, mücadele gücü, fırsatlardan faydalanma olarak galibiyeti hak etti. Adana Demirspor yöneticilerine teşekkür etmek lazım. Çünkü Adana seyirci olarak zor bir şehirdir. Böyle bir topluluğu bir araya getirmek ve böyle bir futbol oynanmasını sağladıkları için… Adana Demirspor hücumunda bariz gol şansı mıydı, sarı mı kırmızı mı olmalıydı o tartışılır… 90+5'teki penaltı da kaleci hatasını penaltı ile ödedi. Golü de yedi.

Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Not: Gündüz Ümraniye- Ankaragücü maçını seyrettim. Resmen bir hakem faciası vardı. Mete Kalkavan'ı nasıl böyle maçlara hala veriyorlar. Allah ona yardım etti de Ankaragücü kazandı. Bu komiteler, bu hakemler, bu federasyon seneye de bunları yaparsa üzülerek söylüyorum sahaları birbirine katar, kardeşi kardeşe kırdırırlar. Geçen yıl söylediklerimizin hepsi bu sene oldu. Seneye çok daha kötü olacak. Ben müneccim değilim. Sadece tecrübeliyim. Ama bakıyorum, başta TFF olmak üzere olayın vehametinin farkında değiller.

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