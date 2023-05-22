Ortam gerildi

Maçın ikinci yarısında küçük bir gerginlik yaşandı. 49. dakikada rakibin müdahalesiyle yerde kalan Salih, faul kararı sonrası topu almak için hamle yaptı. O sırada Demirsporlu Akintola, Salih'e dirsek attı. Salih de buna karşılık verince ortalık karıştı. Kısa sürede olay büyümeden önlendi.
Maçın ikinci yarısında küçük bir gerginlik yaşandı. 49. dakikada rakibin müdahalesiyle yerde kalan Salih, faul kararı sonrası topu almak için hamle yaptı. O sırada Demirsporlu Akintola, Salih'e dirsek attı. Salih de buna karşılık verince ortalık karıştı. Kısa sürede olay büyümeden önlendi.