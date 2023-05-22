Aboubakar ve Cenk şov

Beşiktaş ligin flaş ekibi Adana Demirspor'u müthiş ikilisiyle geçti. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Kara Kartal, 6'da 6 yaparken, Aboubakar-Cenk Tosun ikilisi 3 golle başrolü oynadı. Kamerunlu, 45+4'te Hadziahmetovic'in ortasına gelişine mükemmel bir vuruşla Ertaç'ın da kapattığı köşeden ağları havalandırdı.

BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli santrfor, 72. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak gol koleksiyonuna Adana Demirspor'u da ekledi. 32 farklı takımın ağlarını havalandıran Tosun Paşa, bir diğer milli yıldız golcü Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti. 31 yaşındaki yıldız golcü, 85. dakikada yerini alkışlarla Tayfur Bingöl'e bıraktı.

TOSUN'DAN 14 GOL

Aboubakar'la müthiş bir ikili oluşturan Cenk Tosun, Antalyaspor maçında attığı golün ardından ara vermedi ve Adana Demirspor'u da boş geçmedi. 72'de penaltıda fileleri havalandırarak 14. golünü ağlara gönderdi. Tosun Paşa, 9 karşılaşmada fileleri sarsarken, bu maçların 7'sinde galibiyet sevinci yaşadı. 2 maçta beraberlik, 1 maçta da yenilgi aldı.

KAPANIŞ DA ABOU'DAN

Bu ezon 14 maçta 12 gole ulaşan Aboubakar, 90+5'te kazanılan penaltıda sonucu ilan eden isim oldu. Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta 12. kez fileleri sarsan tecrübeli santrfor, Kara Kartal'a büyük bir katkı sağladı. Siyah- beyazlılar, Aboubakar'ın gol attığı 9 maçın 9'unu da kazanmayı başardı. 2 gol atan Kamerunlu forvet, Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'le farklı galibiyete damga vurdu.

ASİSTAN AMİR

Galatasaray derbisinde siyah- beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Hadziahmetovic, Adana Demirspor karşısında da sahneye çıktı. Aboubakar'ın golünde ortayı açarak ilk asistini yaptı. Gedson'un adeta slalom yaparak attığı golde de pası veren isim oldu. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 4 gol, 4 asiste ulaştı.

REDMOND YİNE BOŞ GEÇTİ

Kartal'da sezonun ikinci yarısının formda ismi Redmond, iki haftalık sessizliğini Adana Demir'e karşı da bozamadı. G.Saray ve Antalya maçlarının ardından yine boş geçti. 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon 25 maçta 5 gol ve 5 asisti bulunuyor.

MERT'TEN GEÇİT YOK

Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, Adana Demirspor karşısında da güven veren bir performans ortaya koydu. İlk golde hatalı olsa da önemli toplar çıkarttı. Mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayan Mert, galibiyetin mimarlarından oldu.

