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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:40
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi Şenol Güneş açıklmalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Murat Bey'in başkanlığında Adana Demirspor bir çıkış yaptı. Bir alt ligden üst lige çıkardı. Yapılanma içerisinde, iyi bir kadro oluşturdu. Kaliteli oyuncular var. Form olarak en iyi dönemlerini yaşıyorlar. Baktığınızda seyirci ambiyansı, stadyum, her şey güzel. Biz de kendi oyunumuzu oynayıp kazanarak ayrılmak istiyoruz

Maçın zorluğunu biliyoruz ama zorlukları aşarak bir yere geldik. Bu maçın zorluğunu görerek ve kendi oyunumuzu da oynayarak 3 puan almak istiyoruz.

Onur dün bir darbe aldı. O yüzden son anda kadrodan çıkardık. Diğerleri zaten İstanbul'da kaldı. Sakatlık, eksiklik onları konuşmanın bir anlamı yok. Bugün de daha önce nasıl oynuyorsak, aynı oyunla, hücuma savunmayı birlikte yapabilen, rakibe oyun kabul ettirmeye çalışan bir takım olmak istiyoruz. Futbol adına doğruları yapan bir takım olmak istiyoruz.

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