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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Adana Demirspor galibiyeti sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılırken maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 22:20
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Adana Demirspor galibiyeti sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Şenol Güneş galibiyet ile ilgili dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama hatalarıyla, eksileriyle, düzeltilmesi gerekenlerle. Bu oyunun üzerine neler ekleyebiliriz bunlara çalışacağız.

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tokumu sokanlara izin vermeyelim.

Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz."

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