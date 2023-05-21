Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Adana Demirspor galibiyeti sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Şenol Güneş galibiyet ile ilgili dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama hatalarıyla, eksileriyle, düzeltilmesi gerekenlerle. Bu oyunun üzerine neler ekleyebiliriz bunlara çalışacağız.

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tokumu sokanlara izin vermeyelim.

Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz."