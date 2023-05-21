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Beşiktaş'ta Mert Günok'tan Adana Demirspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından siyah beyazlıların file bekçisi Mert Günok dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 21:59
Beşiktaş'ta Mert Günok'tan Adana Demirspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Beşiktaş'ta Mert Günok, Adana Demirspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT GÜNOK'UN AÇIKLAMALARI:

Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok.

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