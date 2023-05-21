Beşiktaş'ın şansı bitti

Şampiyonluk yarışında geriye sadece iki takım kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe. Aslan dün kazanarak puanını 79'a çıkardı. Beşiktaş'ın 71 puanı var. Kartal 3 maçını kazanırsa maksimum 80 puana çıkıyor. Cimbom'un ligden çekilen Hatayspor ile maçı var. Minimum 82 puanı garanti.
Şampiyonluk yarışında geriye sadece iki takım kaldı: Galatasaray ve Fenerbahçe. Aslan dün kazanarak puanını 79'a çıkardı. Beşiktaş'ın 71 puanı var. Kartal 3 maçını kazanırsa maksimum 80 puana çıkıyor. Cimbom'un ligden çekilen Hatayspor ile maçı var. Minimum 82 puanı garanti.