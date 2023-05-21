Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan: İkinci yarı daha çok istedik!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan: İkinci yarı daha çok istedik!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, takımının Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Uçan, ilk yarıda golü yedikten sonra canlandıklarını, ikinci yarıda maçı daha çok istediklerinin altını çizdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 21:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan: İkinci yarı daha çok istedik!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi:

"İyi mücadele edememe, hatalı pas, top kaybı, yanlış adam seçimi, isteksiz bir oyun vardı ilk yarıda. İkinci yarıda tam tersi. Harbiden ikinci yarı daha çok istedik. Sıcak nedeniyle biraz ruhsuz başladık. İlk yarının sonlarında gol yedikten sonra canlandık.

"İkinci yarı doğru paslar, doğru tercihler, daha çok isteme sonucu buraya getirdi. İkincilik için mücadele ediyoruz. Adana burada hiç yenilmemişti. Taraftarları çok iyi. Burada yenilmeyen bir rakibe karşı 4 gol bulduk. Oyunları, mücadeleler, kaliteleri çok iyi. 4 attık, moraller yerinde."

DİĞER
Son dakika haberleri: Ankaragücü maçında Mete Kalkavan’ın kararını tüm Türkiye konuşmuştu! Erman Toroğlu’ndan o anlar için olay sözler: “Rezillik…”
Başkan Erdoğan'a Hatay'da vatandaştan yoğun ilgi!
Kartal seriyi sürdürdü! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı!
Şenol Güneş: Kıymetini bilmeliyiz!
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia Real Madrid'i tek golle yıktı! Valencia Real Madrid'i tek golle yıktı! 22:15
Şenol Güneş: Kıymetini bilmeliyiz! Şenol Güneş: Kıymetini bilmeliyiz! 22:10
Mert Günok: Şampiyonlukla taçlanmalıydı! Mert Günok: Şampiyonlukla taçlanmalıydı! 21:59
Real Madrid Euroleague şampiyonu! Real Madrid Euroleague şampiyonu! 21:53
Salih Uçan: İkinci yarı daha çok istedik! Salih Uçan: İkinci yarı daha çok istedik! 21:42
Gedson Fernandes: Hedefimizi gerçekleştirdik! Gedson Fernandes: Hedefimizi gerçekleştirdik! 21:40
Daha Eski
Inter Napoli'ye çarpıldı! Inter Napoli'ye çarpıldı! 21:36
Kartal seriyi sürdürdü! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Kartal seriyi sürdürdü! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21:13
Beşiktaş Adana'da kazandı! Beşiktaş Adana'da kazandı! 21:10
Adana'da bir penaltı kararı daha! Adana'da bir penaltı kararı daha! 21:09
Antalya'da sessiz gece! Antalya'da sessiz gece! 20:58
Adana Demirspor-Beşiktaş maçında penaltı kararı! Adana Demirspor-Beşiktaş maçında penaltı kararı! 20:44